“Barre-toi !” : pièce de la Cie Le 4ème Echo Bourg-des-Comptes, 7 mai 2022, Bourg-des-Comptes. “Barre-toi !” : pièce de la Cie Le 4ème Echo Bourg-des-Comptes

Bourg-des-Comptes Ille-et-Vilaine Bourg-des-Comptes Histoire d’un plan social à l’usine de la barre Thomas à Rennes. Grâce aux témoignages des licenciés es, la troupe rennaise le 4eme écho nous emmène au fond de nos sentiments : peur, révolte, doute, amitiés, rancœur, mobilisation, lutte… jluc.beaulieu@wanadoo.fr +33 6 01 19 86 21 Histoire d’un plan social à l’usine de la barre Thomas à Rennes. Grâce aux témoignages des licenciés es, la troupe rennaise le 4eme écho nous emmène au fond de nos sentiments : peur, révolte, doute, amitiés, rancœur, mobilisation, lutte… Bourg-des-Comptes

