Barre olympique Parvis avenue de Paris Versailles, samedi 22 juin 2024.

Barre olympique Quand la barre de danse devient un temps participatif et familial des jeux olympiques ! Samedi 22 juin, 15h30 Parvis avenue de Paris Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T15:30:00+02:00 – 2024-06-22T17:00:00+02:00

Quand la barre de danse devient un temps participatif et familial des jeux olympiques : Bienvenue à la Barre Olympique!

Sur une proposition des classes de danse du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc, c’est plus de 100 danseuses et danseurs qui seront présents pour vous faire découvrir et participer à la plus grande barre olympique en plein air jamais proposée sur Versailles, avec en perspective le château.

Ouvert à tous, sans inscription, avec la possibilité de participer également à la chorégraphie spécialement créée pour l’occasion.

Parvis avenue de Paris 2 avenue de Paris, Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

danse famille