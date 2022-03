Barre à terre contemporaine – Workshop Studio CIRA Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Barre à terre contemporaine – Workshop Studio CIRA, 11 avril 2022, Strasbourg. Barre à terre contemporaine – Workshop

du lundi 11 avril au jeudi 14 avril à Studio CIRA

Son atelier abordera de courtes séquences de mouvements au sol. Puis dans un esprit de construire et reconstruire le corps en abordant en conscience les fondamentaux du geste dansé, elle poursuivra l’atelier. Ancrage et flux respiratoire, fluidité articulaire, solidité d’une verticalité montante, mobilisation des muscles profonds pour expérimenter en final l’élan, le rebond du geste dansé dans l’espace.

Tarif plein : 66 € Tarif réduit : 58 €

De la barre à terre contemporaine à l’élaboration du geste dansé, Marie-Paule Marbach, cette grande dame de la danse à Strasbourg, nous offre une séance qui attire un public fidèle. Studio CIRA 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Strasbourg Meinau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T19:00:00 2022-04-11T20:30:00;2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T20:30:00;2022-04-13T19:00:00 2022-04-13T20:30:00;2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Studio CIRA Adresse 28 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Studio CIRA Strasbourg Departement Bas-Rhin

Studio CIRA Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Barre à terre contemporaine – Workshop Studio CIRA 2022-04-11 was last modified: by Barre à terre contemporaine – Workshop Studio CIRA Studio CIRA 11 avril 2022 Strasbourg Studio CIRA Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin