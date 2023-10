Atelier de pêche à pied Barrage Vieux-Boucau-les-Bains, 25 octobre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Nous identifions la faune et la flore locale. Nous découvrons le fonctionnement des marées et la réglementation de la pêche à pied. Cette activité est dépendante des marées. Les épuisettes sont fournies.

Pensez à réserver vos places et à prendre vos bottes de pluie pour patauger !

Enfants 5-15 ans.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

Barrage Parking du courant

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



We identify the local fauna and flora. We discover the functioning of the tides and the regulation of the fishing on foot. This activity depends on the tides. The landing nets are provided.

Don’t forget to reserve your places and to bring your rain boots for wading!

Children 5-15 years old

Identificamos la fauna y flora locales. Descubrimos cómo funcionan las mareas y las normas que rigen la pesca a pie. Esta actividad depende de las mareas. Se proporcionan redes de pesca.

¡Recuerda reservar tu plaza y llevar tus botas de lluvia para vadear!

Niños de 5 a 15 años

Wir identifizieren die lokale Flora und Fauna. Wir lernen die Funktionsweise der Gezeiten und die Vorschriften für das Angeln zu Fuß kennen. Diese Aktivität ist von den Gezeiten abhängig. Kescher werden zur Verfügung gestellt.

Denken Sie daran, Ihre Plätze zu reservieren und Gummistiefel zum Waten mitzunehmen!

Kinder 5-15 Jahre

