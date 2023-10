Visite barrage Lurberria Barrage Lurberria Saint-Pée-sur-Nivelle, 14 octobre 2023, Saint-Pée-sur-Nivelle.

Saint-Pée-sur-Nivelle,Pyrénées-Atlantiques

Le barrage de Lurberria : construit sur la Nivelle, cet ouvrage haut de 22 mètres retient jusqu’à 6 millions m3 d’eau sur une surface de 76 hectares. Cet ouvrage a réduit la vulnérabilité de l’ensemble de la vallée sur les petites et moyennes crues débordantes.

Durée 1h (prévoir des chaussures de marche).

Barrage Lurberria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lurberria dam: built on the Nivelle river, this 22-metre-high structure retains up to 6 million m3 of water over an area of 76 hectares. This structure has reduced the vulnerability of the entire valley to small and medium floods.

Duration 1h (bring walking shoes)

La presa de Lurberria: construida sobre el río Nivelle, esta estructura de 22 metros de altura retiene hasta 6 millones de m3 de agua en una superficie de 76 hectáreas. Esta estructura ha reducido la vulnerabilidad de todo el valle a las pequeñas y medianas inundaciones.

Duración 1 hora (llevar calzado para caminar)

Lurberria-Staudamm: Der 22 m hohe Staudamm wurde am Fluss Nivelle errichtet und hält bis zu 6 Millionen m3 Wasser auf einer Fläche von 76 Hektar zurück. Dieses Bauwerk hat die Anfälligkeit des gesamten Tals für kleine und mittlere Überschwemmungen verringert.

Dauer 1 Std. (Wanderschuhe mitbringen)

