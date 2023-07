VISITE DÉCOUVERTE DE L’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE VIEUX-PRÉ Barrage du Vieux-Pré Pierre-Percée, 3 juillet 2023, Pierre-Percée.

1er producteur d’énergie renouvelable en France, EDF vous propose désormais des visites guidées inédites sur son aménagement hydroélectrique de Vieux-Pré (sur réservation uniquement).

Mis en service en 1993, l’aménagement hydroélectrique de Vieux Pré permet durant les périodes d’étiages (niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau), à la fois de compenser dans la Moselle le dépit évaporé par le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom et de soutenir les débits de la Meurthe. Cette eau est prélevée dans la retenue du lac de Pierre Percée.

L’aménagement hydroélectrique EDF de Vieux-Pré se compose d’ouvrages distincts et complémentaires : un grand barrage de près de 70m de haut qui a permis la création d’une retenue d’eau supérieure appelée « lac de Pierre Percée ». Un bassin inférieur d’alimentation appelé « lac de La Plaine ». Ce lac, équipé d’un plus petit barrage, est relié à la rivière La Plaine qui se jette dans la Meurthe, elle-même affluent de la Moselle. Une centrale hydroélectrique installée sur les berges du lac de La Plaine, reliée au lac de Pierre Percée par une conduite souterraine.

Recommandations : à partir de 8 ans révolus, visite des galeries fortement déconseillées aux personnes sujettes à la claustrophobie, la température des galeries avoisine 10° toute l’année, port du masque sanitaire obligatoire pendant toute la durée de la visite, chaussures plates, jambes et pieds couverts, tenue adaptée, document d’identité obligatoire.. Tout public

Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



as France’s leading producer of renewable energy, EDF is now offering unique guided tours of its Vieux-Pré hydroelectric scheme (by reservation only).

Commissioned in 1993, the Vieux-Pré hydroelectric scheme enables EDF to compensate for evaporation from the Cattenom nuclear power plant in the Moselle and to support flows in the Meurthe during periods of low water (the lowest average level of a river). This water is drawn from the Lac de Pierre Percée reservoir.

EDF’s Vieux-Pré hydroelectric scheme is made up of separate, complementary structures: a large dam, almost 70m high, which has created an upper reservoir known as « Lac de Pierre Percée ». A lower reservoir called « Lac de La Plaine ». This lake, equipped with a smaller dam, is connected to the La Plaine river, which flows into the Meurthe, itself a tributary of the Moselle. A hydroelectric power station on the banks of Lac de La Plaine, connected to Lac de Pierre Percée by an underground pipe.

Recommendations: over 8 years of age, not recommended for claustrophobic visitors, gallery temperature around 10°C all year round, must wear a sanitary mask throughout the visit, flat shoes, legs and feet covered, appropriate clothing, identity document required.

eDF, primer productor francés de energías renovables, ofrece ahora visitas guiadas únicas a su central hidroeléctrica de Vieux-Pré (previa reserva).

Puesta en servicio en 1993, la central hidroeléctrica de Vieux-Pré permite al Mosela compensar el agua evaporada por la central nuclear de Cattenom y mantener el caudal del Meurthe durante los periodos de estiaje (el nivel medio más bajo de un río). Esta agua se toma del embalse del lago Pierre Percée.

El proyecto hidroeléctrico de EDF en Vieux-Pré se compone de estructuras separadas y complementarias: una gran presa de casi 70 m de altura, que ha creado un embalse superior denominado « Lac de Pierre Percée ». Un embalse inferior denominado « Lac de La Plaine ». Este lago, dotado de una presa más pequeña, está conectado al río La Plaine, que desemboca en el Meurthe, a su vez afluente del Mosela. Una central hidroeléctrica a orillas del lago de La Plaine, unida al lago de Pierre Percée por una tubería subterránea.

Recomendaciones: mayores de 8 años, no recomendado para claustrofóbicos, la temperatura en las galerías ronda los 10°C todo el año, es obligatorio llevar mascarilla sanitaria durante toda la visita, calzado plano, piernas y pies cubiertos, ropa adecuada, documento de identidad obligatorio.

eDF, der größte Erzeuger erneuerbarer Energien in Frankreich, bietet Ihnen ab sofort einzigartige Führungen durch sein Wasserkraftwerk Vieux-Pré an (nur mit Reservierung).

Das 1993 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk Vieux Pré ermöglicht es, während der Niedrigwasserperioden (niedrigster durchschnittlicher Wasserstand eines Wasserlaufs) sowohl die vom Kernkraftwerk Cattenom verdampfte Wassermenge in der Mosel auszugleichen als auch die Wassermenge der Meurthe zu stützen. Dieses Wasser wird aus dem Stausee Lac de Pierre Percée entnommen.

Die EDF-Wasserkraftanlage Vieux-Pré besteht aus getrennten und sich ergänzenden Bauwerken: Ein großer Staudamm mit einer Höhe von fast 70 m, der die Schaffung eines oberen Wasserspeichers namens « Lac de Pierre Percée » ermöglicht hat. Einem unteren Wasserreservoir mit dem Namen « Lac de La Plaine ». Dieser See, der mit einem kleineren Staudamm ausgestattet ist, ist mit dem Fluss La Plaine verbunden, der in die Meurthe mündet, die wiederum ein Nebenfluss der Mosel ist. Ein Wasserkraftwerk, das am Ufer des Sees « La Plaine » installiert wurde und über eine unterirdische Leitung mit dem See « Pierre Percée » verbunden ist.

Empfehlungen: ab dem vollendeten 8. Lebensjahr, Besuch der Stollen für Personen, die zu Klaustrophobie neigen, nicht empfehlenswert, die Temperatur in den Stollen beträgt das ganze Jahr über etwa 10°, das Tragen einer Gesundheitsmaske ist während der gesamten Dauer des Besuchs Pflicht, flache Schuhe, Beine und Füße bedeckt, angemessene Kleidung, Ausweispflicht.

