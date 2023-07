Visite guidée du barrage du Mont Saint Michel Barrage du Mont Saint-Michel Pontorson Catégories d’Évènement: Manche

Pontorson Visite guidée du barrage du Mont Saint Michel Barrage du Mont Saint-Michel Pontorson, 16 septembre 2023, Pontorson. Visite guidée du barrage du Mont Saint Michel 16 et 17 septembre Barrage du Mont Saint-Michel Visite sur inscription. Départs toutes les 30 minutes. Barrage du Mont Saint Michel : localisé sur le site du Mont Saint Michel , le barrage offre un belvédère idéal pour découvrir la baie. Visiter les entrailles du barrage vous permettra de comprendre son fonctionnement et ses effets sur le littoral du Mont. Barrage du Mont Saint-Michel La caserne 50 170 le Mont Saint Michel Pontorson 50170 Ardevon Manche Normandie 06 03 97 61 20 [{« type »: « link », « value »: « http://www.veolia.fr/medias/actualites/veolia-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-16-17-septembre-2023 »}] Le barrage du Mont Saint Michel offre un belvédère idéal pour découvrir la baie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

