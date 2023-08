Visite guidée autour d’un barrage à Saint-Quentin-sur-Charente Barrage du lac de Lavaud Massignac Catégories d’Évènement: Charente

Massignac Visite guidée autour d’un barrage à Saint-Quentin-sur-Charente Barrage du lac de Lavaud Massignac, 16 septembre 2023, Massignac. Visite guidée autour d’un barrage à Saint-Quentin-sur-Charente Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00 Barrage du lac de Lavaud Gratuit. Sur inscription. Durée 1h. Accès PMR sur demande. Prévoir des vêtements adaptés à l’extérieur (baskets ou bonnes chaussures, de quoi se couvrir en cas de météo défavorable). Venez découvrir cet ouvrage essentiel au soutien du débit du fleuve Charente. Construit en 1988, le barrage de Lavaud est un aménagement d’utilité publique permettant de répondre aux besoins en eau des différents usages (milieux aquatiques, eau potable, agriculture…) lorsque le débit du fleuve Charente est insuffisant en période estivale.

Comment cet ouvrage a été réalisé ? Comment fonctionne-t-il ? A qui profite ce stockage d’eau ? Comment est-il géré ?

Profitez d’une sortie commentée par ses techniciens pour le découvrir. Pour plus d’informations, contactez Chloé Ball, chargée de communication et de sensibilisation de l’EPTB Charente :

Pour plus d'informations, contactez Chloé Ball, chargée de communication et de sensibilisation de l'EPTB Charente :

chloe.ball@fleuve-charente.net ou au 07 64 77 24 96.

Construit en 1988, le barrage de Lavaud est un aménagement classé d'utilité publique permettant de stocker l'eau afin d'assurer la préservation de la ressource en eau vis-à-vis de la biodiversité, de ses différentes utilisations. Parking. Tables de pique-nique.

