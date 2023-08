À la découverte de ce barrage Barrage du Chastang Saint-Martin-la-Méanne, 16 septembre 2023, Saint-Martin-la-Méanne.

À la découverte de ce barrage 16 et 17 septembre Barrage du Chastang Gratuit. Sur inscription. Lieu du rendez-vous : espace ludique et pédagogique EDF Odysselec.

– Visites guidées de l’usine avec Pierre-Antoine Monédière, coordinateur local d’Argentat et animateur du barrage du Chastang pour l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne.

Les visites sont prévues le samedi à 9h30, 11h et 15h, ainsi que le dimanche à 9h, 14h et 16h.

– Des conférences sur l’histoire du barrage de Chastang seront également proposées par Agnès Brahim-Giry, chercheure et responsable de l’Unité Recherche au Service Régional Patrimoine et Inventaire de Nouvelle-Aquitaine.

Les conférences auront lieu le samedi à 17h et le dimanche à 11h.

L’aménagement du barrage du Chastang constitue le plus important, le plus en aval et le dernier projet réalisé sur la Dordogne. Construit entre 1946 et 1951, il s’inscrit dans un projet global d’aménagement de la Dordogne. À cette époque, il forme avec le barrage de compensation d’Argentat le dernier maillon significatif de l’aménagement hydroélectrique de la haute et moyenne Dordogne.

Lors de la conférence, Agnès BRAHIM-GIRY reviendra sur l’histoire de la construction de ce barrage, un symbole industriel qui a marqué l’histoire des barrages en Corrèze grâce aux défis techniques relevés.

Pour en savoir plus sur le patrimoine et son inventaire en Nouvelle-Aquitaine, visitez le lien suivant : https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/

Mis en service en 1951, le barrage de Chastang est un des barrages les plus puissants et imposants de la vallée de la Dordogne. Avec ses 3 turbines de 50 tonnes chacune, il produit en moyenne chaque année l'équivalent de consommation d'électricité de 200 000 habitants.

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel