Visite commentée du barrage du lac des Settons Barrage des Settons Montsauche-les-Settons, 16 juillet 2024, Montsauche-les-Settons.

Montsauche-les-Settons Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 11:00:00

fin : 2024-07-16 12:00:00

.

Venez découvrir le barrage du lac des Settons, l’un des plus anciens du Morvan ! Histoire et anecdotes n’attendent plus que vous ! Balades accompagnées, les mardis de juillet et août. Prévoir de bonnes chaussures de marche (balades escarpées). Départ de la Maison des Grands Lacs à 11h.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

EUR.

Barrage des Settons Les Settons

Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-29 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS