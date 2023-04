Visite scolaire : découverte de la continuité écologique sur la Charente Barrage de Saint Savinien Saint-Savinien Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Visite scolaire : découverte de la continuité écologique sur la Charente Barrage de Saint Savinien, 22 mai 2023, Saint-Savinien. Visite scolaire : découverte de la continuité écologique sur la Charente Lundi 22 mai, 09h00 Barrage de Saint Savinien Non ouvert au public Lundi 22 mai, l’équipe poissons migrateurs de l’ EPTB Charente (aux actions financées par le fond européen) organise une visite d’ouvrages (barrages, passes à poissons, …) avec 33 élèves de seconde du Lycée de l’Oisellerie d’Angoulême.

L’occasion pour ces derniers d’appréhender et de comprendre le bassin de la Charente et ses enjeux environnementaux.

Organisée sur une journée, ces visites concerneront deux ouvrages dont le barrage de Saint Savinien et sa passe à poisson.

Seront ainsi abordés: Le bassin versant de la Charente et ses problématiques

Les poissons migrateurs amphihalins (Aloses, Lamproies, Anguille, Saumon, Truite de mer) et l’état actuel de leur population

La présentation de cas concrets d’aménagement en faveur de la continuité écologique Cette sortie permettra aux élèves de mieux comprendre l’importance de la prise en compte de la biologie et de l’écologie dans la gestion d’une rivière et de visualiser concrètement les solutions possibles pour favoriser sa biodiversité. Barrage de Saint Savinien barrage saint savinien Saint-Savinien 17350 Saint-Savinien Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T09:00:00+02:00 – 2023-05-22T15:00:00+02:00

2023-05-22T09:00:00+02:00 – 2023-05-22T15:00:00+02:00 poissons migrateurs écologie EPTB Charente

