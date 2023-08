Jeu de piste et découverte de la cité Barrage de Pinet Viala-du-Tarn, 15 septembre 2023, Viala-du-Tarn.

Jeu de piste et découverte de la cité Vendredi 15 septembre, 10h00, 14h00 Barrage de Pinet Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h. À partir de 6 ans.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine Le Foyer d’éducation populaire du Viala du Tarn s’associe avec EDF, l’office de tourisme de Muse et des Raspes du Tarn, l’Association AVA et bien d’autres pour faire vivre le patrimoine dans les communes du Viala du Tarn et Saint-Victor-et-Melvieu.

Profitez d’un programme étoffé proposant randonnées, visite exceptionnelle de l’usine et du barrage EDF, mais aussi un grand jeu de piste à destination des grands comme des petits, dès 6 ans.

Voici le pitch, imaginez-vous, Camille habite Pinet. Elle est fascinée par les ouvriers qui travaillent sur le chantier du barrage. Suivez-la et ouvrez les yeux pour percer les mystères du village à l’époque de la construction des grands barrages.

Jeux animés par patri’minots, accompagnés de votre livret, vous partez seuls, entre amis ou en famille, résolvez les énigmes et découvrez les coins les plus intimes de Pinet.

Barrage de Pinet 12490 Pinet Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie 06 65 41 70 56 Premier barrage hydroelectrique d’envergure fabriqué en Aveyron en 1925. Randonnée près du lieu, exposition de photos de l’époque de construction, visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

©️Office de tourisme Muse et Raspes du Tarn