Visite de l’usine et du barrage Vendredi 15 septembre, 09h00, 10h45, 14h00, 15h45 Barrage de Pinet Gratuit. Sur inscription. Chaussures fermées obligatoires. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. Chiens interdits. Une bonne mobilité vous sera nécessaire. Visite accessible à partir de 6 ans.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine Le Foyer d’éducation populaire du Viala du Tarn s’associe avec EDF, l’office de tourisme de Muse et des Raspes du Tarn, l’Association AVA et bien d’autres pour faire vivre le patrimoine dans les communes du Viala du Tarn et Saint-Victor-et-Melvieu.

Profitez d’un programme étoffé proposant jeu de piste, randonnées, mais surtout la visite exceptionnelle de l’usine et du barrage EDF.

Situé au pied du hameau de Pinet dans la commune de Saint-Victor et Melvieu, le barrage auquel il donne son nom est le premier que l’on rencontre en suivant la vallée du Tarn depuis l’amont, mais aussi le plus ancien. Mise en service, il y a plus de 90 ans, son activité n’a jamais été aussi importante au moment où la production des énergies renouvelables est au centre de tous les enjeux.

Dans le cadre de cet évènement, EDF et ses agents se mobilisent pour vous accompagner dans la visite de l’usine et du barrage Pinet lors des quatre départs prévus 14h, 10h45, 14h et 15h45. De l’ancien poste de commande jusque dans les coins les plus sombres du barrage, vous verrez tout.

Premier barrage hydroelectrique d'envergure fabriqué en Aveyron en 1925.

