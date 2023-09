Visite patrimoine : « Barrage de la Roche, Le Corbusier et l’aventure de l’électricité » Barrage de La Roche Millac Catégories d’Évènement: Millac

À partir de 12 ans. Carte d'identité obligatoire. Prévoir des chaussures fermées et des vêtements longs.

En partenariat avec EDF,

Le barrage de la Roche, situé sur la commune de Millac, fut le premier des trois barrages implantés sur la Vienne dans notre territoire. Réalisé sur un avant-projet de Le Corbusier, il a été mis en service en 1921.

Cette visite nous permettra d'évoquer l'histoire du chantier, l'architecte Le Corbusier, et de découvrir le fonctionnement de l'usine électrique.

