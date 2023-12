Jeu de piste (deux ours) Barr Catégories d’Évènement: Barr

Bas-Rhin Jeu de piste (deux ours) Barr, 1 janvier 2024, Barr. Barr Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 18:00:00 Balade familiale sur la piste d’une maman ours.

Balade familiale sur la piste d’une maman ours

Redécouvrez votre village en famille & en vous amusant ! Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de retrouver la maman de l’ours. 0 EUR. Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-08 par Office de tourisme du pays de Barr Détails Catégories d’Évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Code postal 67140 Adresse Ville Barr Departement Bas-Rhin Lieu Ville Barr Latitude 48.4091585 Longitude 7.4500175 latitude longitude 48.4091585;7.4500175

Barr Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/