« Notre-Dame de Consolation » est une barque catalane à voile latine, construite en 1913 par le chantier naval Laurent Ferrer de Collioure, et utilisée pour la pêche jusqu'en 1988. Cette barque a été classée au titre des Monuments historiques depuis le 21 mai 1992.

La barque catalane, sardinal « Notre-Dame-de-Consolation » de 11m, 8 tonnes est la dernière du chantier de Laurent Ferrer à Collioure. Ce bateau de travail est armé pour la pêche à l'anchois et à la sardine de 1913 à 1960. Elle fut dénommée ainsi par son premier propriétaire Michel Aloujes qui survécu à un naufrage en 1912, et fit vœu auprès de la patronne des pêcheurs de Collioure que sa prochaine barque s'appellerait Notre-Dame-de-Consolation.

Barque catalane Notre-Dame-de-Consolation
Port d'Argelès sur mer – quai Christophe Colomb – Place Magellan, 66700 Argelès-sur-Mer
Pyrénées-Orientales Occitanie

