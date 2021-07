Barouf à Chioggia : un spectacle en déambulation Paris expo, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Paris.

gratuit

Barouf est synonyme de vacarme, boucan, tapage. Goldoni traduit cette Italie à la verve haute et au rythme soutenu & le Théo-Théâtre vous le propose en déambulation durant L’Hyper Festival !

Dans la plus pure tradition de la Comedia Del Arte, venez découvrir cette pièce avec nos comédiens masqués dans un jeu et une mise en scène comique et dynamique. Notre équipe de comédiens vous invite à vivre ce spectacle en déambulation, au départ de l’esplanade du Parc des Expos Porte de Versailles, pour finir au 20 rue Théodore Deck, devant le Théo-Théâtre.

Dans la ville de Chioggia, ville portuaire italienne, éclate un barouf, une querelle entre les femmes de la ville attendant leurs hommes partis pêcher en mer. La situation s’embrase lorsque de multiples quiproquos nouent l’intrigue et attisent les tensions avec les hommes fraîchement revenus de la pêche, provoquant d’inéluctables et croustillantes altercations aussi loufoques et drôles les unes que les autres.

Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations.

Paris expo 1 place de la Porte de Versailles Paris 75015

12 : Porte de Versailles (38m) 12 : Corentin Celton (846m)



Contact :Théo-Théâtre 0145540016 infos@theotheatre.com http://theotheatre.com/ https://www.facebook.com/theotheatre/ https://twitter.com/theotheatre

Spectacles -> Théâtre Étudiants;Urbain;Insolite;Ados;Plein air;En famille;Enfants

