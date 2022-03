BarOquissimo Allauch, 25 mars 2022, Allauch.

Le vernissage aura lieu le vendredi 25 mars à 19h, en présence des auteurs, et sera suivi d’une rencontre avec le public avec présentation de leur travail, puis d’une projection d’extraits de leurs différents livres et autres expositions. Il est prévu également des signatures de leurs ouvrages.

Site de Claire et Philippe Ordioni : https://www.claireetphilippeordioni.com/

Et Galerie Goutal : https://www.galerie-goutal.com/claire-et-philippe-ordioni/



– Une autre soirée table ronde « Éditer un livre : pourquoi, comment ? » est également prévue dans la Galerie, le jeudi 31 mars, à 20h30, en présence de Claire et Philippe ORDIONI, de Aline Memmi et Jean-Benoît Zimmermann des éditions « Photo#graphie » et du photographe et auteur Christian Ramade.



Visites commentées : Deux visites commentées par les auteurs sont proposées pendant la durée de l’exposition : le samedi 26 mars à 17h et le dimanche 3 avril à 16h.



La Galerie sera ouverte tous les jours, y compris dimanches de 15h à 19h et sans interruption de 10h à 18h30 le dimanche 3 avril 2022. Entrée libre pour tout le programme.

L’association PHOCAL propose une exposition photographique de Claire et Philippe ORDIONI « BarOquissimo » dans la Galerie du Vieux Bassin, du vendredi 25 mars au dimanche 10 avril 2022 inclus.

+33 4 91 10 49 20

