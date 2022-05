Baroque intime : une soirée à Versailles par l’ensemble Fuoco E cenere Châtel-Censoir, 11 juin 2022, Châtel-Censoir.

Baroque intime : une soirée à Versailles par l’ensemble Fuoco E cenere Place de l’Église Collégiale saint Potentien Châtel-Censoir

2022-06-11 – 2022-06-11 Place de l’Église Collégiale saint Potentien

Châtel-Censoir Yonne Châtel-Censoir

Amis musiciens de longue date, Jay Bernfeld, Patricia Lavail et André Henrich se réunissent dans la Collégiale de Châtel-Censoir pour offrir de déguster quelques des plus belles pages de la musique à Versailles sous Louis XIV. Musiciens : Patricia Lavail, flûte à bec – André Henrich, théorbe – Jay Bernfeld, viole de gambe et direction artistique. Compositeurs : Louis Antoine Dornel, Joseph Bodin de Boismortier, Marin Marais, Jacques Morel, Michel de la Barre, Pierre Philidor…

+33 3 86 81 01 98

Place de l’Église Collégiale saint Potentien Châtel-Censoir

