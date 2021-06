Bellentre Eglise Saint André Bellentre Bellentre, Savoie Baroque d’ici et d’ailleurs. Circuit guidé. Eglise Saint André Bellentre Bellentre Catégories d’évènement: Bellentre

Savoie

Baroque d’ici et d’ailleurs. Circuit guidé. Eglise Saint André Bellentre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bellentre. Baroque d’ici et d’ailleurs. Circuit guidé.

Eglise Saint André Bellentre, le samedi 18 septembre à 14:30

Dès le milieu du XVIIème siècle, le style baroque s’impose dans l’ensemble des églises de la Tarentaise. Des savoyards émigrés à travers l’Europe vont largement contribuer à cette diffusion et enrichir les églises et chapelles de leurs villages d’origine.Circuit en voiture particulière animé par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Renseignements : Fondation Facim 04 79 60 59 00

Fondation Facim. RDV devant l’église de Bellentre.

Découvrez l’église Saint André de Bellentre et la chapelle Saint Clair de Montorlin, embellies par les dons de migrants originaire de la paroisse enrichis par le commerce. Eglise Saint André Bellentre 73210 Bellentre Bellentre Bellentre Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bellentre, Savoie Autres Lieu Eglise Saint André Bellentre Adresse 73210 Bellentre Ville Bellentre lieuville Eglise Saint André Bellentre Bellentre