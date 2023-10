HUMIDE BARONS PERCHES Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes HUMIDE BARONS PERCHES Nantes, 25 novembre 2023, Nantes. HUMIDE Samedi 25 novembre, 23h00 BARONS PERCHES On aura tout prévu pour que les glaçons soient vivants sinon morts sur des corps Humides.

DJ de la scène actuelle nantaise, membre du collectif Sexion Serge, Humide revient aux Barons Perchés avec son ambiance foutraque, pour les filles et les garçons. BARONS PERCHES 22 quai de Versailles, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T23:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00 DJ set
Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes
BARONS PERCHES
22 quai de Versailles, 44000 Nantes
Nantes
Loire-Atlantique

BARONS PERCHES Nantes Loire-Atlantique