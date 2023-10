LE CABARET BFF BARONS PERCHES Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

Edith Purple et ses acolytes effeuilleurs.ses vous invite à découvrir leur cabaret burlesque.

On y parlera de choses nobles, sérieuses et engagées bien évidemment mais sans oublier d’y ajouter de la joie et des paillettes ! N’hésitez pas à venir nous déshabiller du regard….

Âge minimum conseillé : 12 ans (mais en vrai c’est pour tout le monde!).

BARONS PERCHES 22 quai de Versailles, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

Cabaret burlesque