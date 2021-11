Nantes BARONS PERCHES Loire-Atlantique, Nantes BRAINFLOOR AVEC DJ’S KARIM JACKSON, CHASSEUR ET JAMES TEBOUL BARONS PERCHES Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BRAINFLOOR AVEC DJ’S KARIM JACKSON, CHASSEUR ET JAMES TEBOUL BARONS PERCHES, 28 novembre 2021 18:00, Nantes. BARONS PERCHES.

Dimanche 28 novembre, 18h00 BRAINFLOOR AVEC DJ’S KARIM JACKSON, CHASSEUR ET JAMES TEBOUL * Venez vous déhancher au son des musiques avant-gardistes et populaires (EBM, Batcave, Italo disco, New Beat.) sélectionnées par les DJ’s Karim Jackson, Chasseur, James Teboul. https://www.facebook.com/Brainfloor1999/ *

dimanche 28 novembre – 18h00 à 23h50

* BARONS PERCHES 22 quai de Versailles, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 18:00 - 23:50 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu BARONS PERCHES Adresse 22 quai de Versailles, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville BARONS PERCHES Nantes