POPOFSKI BARONS PERCHES, 27 novembre 2021 20:00, Nantes

Samedi 27 novembre, 20h00 POPOFSKI * DJ depuis 98, Popofski passe par de multiples influences allant de sa sauce personnelle dans chaque soirée, puisant dans les richesses de la soul, funk, jazz et autres musiques du monde, alliées à la puissance de l’ électro tout beat et tout tempo confondus (hip-hop, bootlegs, breaks, nu-jazz, house, broken beat et drum’n’bass). Des sets festifs, colorés, multi-vitaminés et instructifs à la fois https://fr-fr.facebook.com/people/DeeJay-Popofski/100034743657004/ https://www.instagram.com/popofski/?hl=fr *

samedi 27 novembre – 20h00 à 23h50

BARONS PERCHES 22 quai de Versailles, 44000 Nantes

