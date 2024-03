Baron Perché – La tournée Canal entre Rennes et Redon Rennes, lundi 8 juillet 2024.

Baron Perché – La tournée dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 13 juillet Canal entre Rennes et Redon

Début : 2024-07-08T09:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T09:00:00+02:00 – 2024-07-13T13:00:00+02:00

Séjour de vacances – du 8 au 13 juillet

Grimpe d’arbre, aventure, expérience, ititnérance et danse aérienne … Ces mots résonnent ? Viens nous rejoindre pour vivre un séjour hors du temps et hors-sol…

Ce séjour s’adresse aux jeunes de 12-15 ans.

Baron Perché est une aventure collective et une expérience qui a débuté en 2023.

Depuis le quartier Cleunay, nous partons en vélo en itinérance le long du canal entre Rennes et Rennes pour vivre une semaine ensemble et hors du temps. Durant cette semaine, nous vivrons des jours perché.es en haut des arbres pour construire ensemble une création collective aérienne. Les animateur.ices sont également éducateur.ices de grimpes d’arbres. La création se déroule donc dans les arbres, suspendus à des cordes ancrés à la cime des arbres.

Création du groupe et le collectif

Beaucoup d’animations seront tournées vers la connaissance de chacun via différents jeux de présentation. Le développement d’un cadre sécurisant (présence de règles de vie, la communication bienveillante, le respect, l’écoute) et la communication sur l’ensemble du séjour sont essentiels pour l’équipe afin que chaque jeune ait pris conscience de son voyage collectif. En petit ou grand groupe, nous allons collecter les envies de chacun et faire le lien avec les objectifs du séjour. Une alternance sera faite entre le grand groupe et de plus petits groupes lors des activités.

Déroulé

Le séjour est construit en plusieurs parties. Il dure 7 jours, en itinérance en vélo au bord de la Vilaine entre Rennes et Redon. Des arbres ont été repérés à l’avance.

La première partie du séjour est vouée à l’élaboration du spectacle avec la compagnie Vertige(s), spécialisée dans la performance dans les arbres.

Le groupe est constitué de 12 jeunes, 2 animateur-ices-éducateur-ices de grimpe d’arbres de l’association Là-Haut et 2 artistes de la compagnie Vertige(s). Les artistes de Vertige(s) seront présents plusieurs journées durant la semaine. Les jeunes seront non seulement acteur-ices de la démarche artistique mais aussi des aspects organisationnels comme les courses, la cuisine, l’aménagement, l’animation. Là-Haut met un point d’honneur à favoriser l’autonomie en leur donnant des responsabilités. Chaque représentation de la création collective sera précédée d’un atelier de grimpe ouvert au public. Les jeunes seront aussi acteur-ices de ce moment.

Toute la semaine qui suit le séjour, les jeunes auront la possibilité de prolonger leur engagement en intervenant directement sur le quartier de Cleunay.

Canal entre Rennes et Redon, Rennes 35920 Cleunay – Arsenal-Redon, Ille-et-Vilaine, Bretagne

