Balade vigneronne au Domaine des Vignes de l’Arque Baron, 20 juillet 2023, Baron.

Baron,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Il a fallu sept générations et deux familles les Fabre et Rouveyrolles, pour structurer et façonner le vignoble de l’Arque ; aujourd’hui, il s’étend sur 4 îlots et 85 ha..

2023-07-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-20 . EUR.

Baron 30700 Gard Occitanie



Stroll through the vines, visit the winery and taste wine and local produce.

It took seven generations and two families, the Fabre and Rouveyrolles, to structure and shape the Arque vineyard, which today extends over 4 blocks and 85 ha.

Pasee por las viñas, visite la bodega y deguste el vino y los productos locales.

Han sido necesarias siete generaciones y dos familias, los Fabre y los Rouveyrolles, para estructurar y dar forma al viñedo de Arque, que hoy se extiende por 4 manzanas y 85 hectáreas.

Spaziergang durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

Es brauchte sieben Generationen und zwei Familien, die Fabre und Rouveyrolles, um den Weinberg von Arque zu strukturieren und zu formen. Heute erstreckt er sich über vier Inseln und 85 Hektar.

Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard