Baron Crâne Release Party + Zarboth Petit Bain, 12 novembre 2021, Paris.

Baron Crâne Release Party + Zarboth

Petit Bain, le vendredi 12 novembre à 19:00

✯ BARON CRÂNE (rock prog/heavy psych – Paris, Fr) Depuis 2014, le trio instrumental de heavy progressif Baron Crâne emmène sans complexe des riffs lourds et psychédéliques sur des terrains jazz fusion ou noise. Les Parisiens à l’inspiration intarissable osent tout, poussent leurs instruments au paroxysme de leurs possibilités et redonnent ses lettres de noblesse à la musique expérimentale. Leurs associations stylistiques sont aussi surprenantes que maîtrisées. Concentré de bonnes idées à la sauce progressive, jazz fusion ou heavy/rock, leur nouvel album “Les Beaux Jours” surprend par ses associations osées. On retrouve les montées en puissance caractéristiques du groupe, ainsi que des guests triés sur le volet qui subliment le travail de composition. Le nouvel album de Baron Crâne “Les Beaux Jours” sort le 15 octobre chez Commotions et Mrs Red Sound: [https://mrsredsound.rocks/preorder-baron-crane](https://mrsredsound.rocks/preorder-baron-crane) ✯ ZARBOTH (free rock/noise – Paris, Fr) Zarboth est un trio excentrique sorti de la richesse de l’underground parisien. Comme leurs trois précédents opus, Grand Barnum All Bloom défie les lois de la description. À la manière du free jazz, Zarboth déconstruit en toute liberté. Ils passent la chansonnette à la rap, cuisinent en direct un yaourt rock d’opposition avec des vrais morceaux de free dedans, balancent, manipulent, recyclent. Zarboth questionne, laisse les portes ouvertes, peint le monde au couteau.

https://bit.ly/BaronCrane_PetitBain

Commotions, Mrs Red Sound et Petit Bain présentent :

