Baromètre du Pacte pour la Transition ————————————- ### Rencontre filmée avec le maire d’Arcueil prévu le samedi 20 novembre -10h30 à La Mine pour faire le point sur les engagements de la mairie. Cette rencontre ne sera pas ouverte au public (notamment car nous ne serons pas dans la grande salle mais dans la salle vidéo-multimédia) mais sera diffusée sur internet en direct et en replay. Néanmoins possibilité d’y participer en rejoignant le groupe de travail qui la prépare et mènera les interviews sur les différents thèmes, pour cela rdv lors de la prochaine réunion de préparation mardi 9 novembre 20h30 à la brasserie L’ARC à Arcueil. Possibilité également de nous transmettre vos questions et suggestions, observations, remarques par mail. En effet nous ne pourrons pas aborder tous les sujets lors de cette première rencontre le 20 novembre mais nous avons convenu de renvoyer au maire des contributions et questions écrites également. Ce rdv « baromètre du Pacte pour la Transition » a vocation à s’installer dans le temps avec à minima une rencontre annuelle, vous pourrez donc rejoindre le groupe de travail quand vous voudrez si vous le désirez. Le groupe local Arcueil du Pacte pour la Transition. [https://www.pacte-transition.org/](https://www.pacte-transition.org/) [http://www.otoradio.com/bilan-pacte-pour-la-transition-arcueil-face-benoitjoseph-metairie-baouz-galhielouise/](http://www.otoradio.com/bilan-pacte-pour-la-transition-arcueil-face-benoitjoseph-metairie-baouz-galhielouise/)

Proposé par le pacte pour la transition

2021-11-09T20:30:00 2021-11-09T22:30:00;2021-11-20T10:30:00 2021-11-20T12:30:00

