Barokistania – Eurofonik #12 Centre Chorégraphique National de Nantes Nantes, dimanche 17 mars 2024.

Barokistania – Eurofonik #12 BAL DE CLÔTURE DU FESTIVAL Dimanche 17 mars, 15h00 Centre Chorégraphique National de Nantes De 5 à 9 €

– Dans le cadre du festival Eurofonik –

Barokistania, c’est le quintet Barok, s’entourant d’autres cordes frottées (violons et violoncelle), pour une formule de musique bretonne quasi-orchestrale, proposant des arrangements soignés sur un répertoire faisant la part belle aux compositions. Pour cette clôture du festival, les neuf artistes offriront à nos oreilles et à nos pieds leur répertoire commun, mais aussi des formes éphémères réunissant certain·e·s des musiciens et musiciennes le temps d’un morceau ou deux. Un fest-deiz unique pour terminer Eurofonik en beauté !

Centre Chorégraphique National de Nantes 23 Rue Noire, 44000 Nantes

Tony Guillou