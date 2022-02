Barock, mais presque ! Compagnie A Demi-Mot Salle Robert Moreau, 19 mars 2022, Xanton-Chassenon.

Barock, mais presque ! Compagnie A Demi-Mot

Salle Robert Moreau, le samedi 19 mars à 17:00

**Tout public à partir de 6 ans – Durée : 50 mn** **BILLETTERIE** Office de tourisme Vendée Marais Poitevin 02 51 87 23 01 La compagnie A Demi-Mot convie petits et grands à un concert d’histoires afin de faire découvrir la musique baroque au plus grand nombre. Avec une folle envie de casser les codes et de vous surprendre, les quatre artistes sur scène marient instruments anciens et contemporains. Le conte sert de fil conducteur au spectacle qui tire sa force de l’imaginaire. Monteverdi, Playford, Purcell ou encore Marais n’auront plus de secret pour vous ! ### À PROPOS DES ARTISTES Voilà huit ans que l’aventure a commencé pour la compagnie A Demi-Mot basée à Rezé. Elle réunit deux grandes formes artistiques : la musique baroque et le conte. Un projet double pour montrer que l’univers baroque n’est pas réservé à une élite et ouvrir l’art de la parole à un public plus large. _Laurent Carudel, conteur / Bruno Le Levreur, contre-ténor / Julie Dessaint, viole de gambe / Victorien Disse, théorbe, guitare baroque_ ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)

Spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Salle Robert Moreau Impasse du Foyer Rural 85240 XANTON-CHASSENON Xanton-Chassenon Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T17:00:00 2022-03-19T17:50:00