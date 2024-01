Baro Wati Théâtre de la Violette Toulouse, mercredi 21 février 2024.

Baro Wati Bamba décide d’aller chercher de l’eau pour remplir la rivière et sauver son village d’une longue sécheresse. Son parcours est semé de rencontres, de musiques et d’espoir… 21 25 février 2024 Théâtre de la Violette Tarif réduit 6€ / Tarif plein 7€

« Bamba » dans la langue bambara signifie Crocodile. Bamba est une maman crocodile qui vit dans un village nommé Nouna.

Pendant 8 mois, le ciel n’a pas pleuré pour nourrir le sol de Nouna. Bamba décide d’aller chercher de l’eau pour remplir la rivière et sauver le village de cette longue sécheresse.

Sur son chemin elle rencontre d’autres villageois appelant eux aussi Sandji la pluie.

Dans leur rituel masqué de feuilles et aux sons des rythmes mandingues, les villageois lui conseillent de trouver un forgeron qui saura l’aider à implorer Sandji.

Son parcours est semé de rencontres, de musiques et d’espoir…

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

