Baro d’evel / Camille Decourtye & Blaï Mateu Trias « Falaise » Anglet, 31 mars 2022, Anglet.

Baro d’evel / Camille Decourtye & Blaï Mateu Trias « Falaise » Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2022-03-31 20:00:00 – 2022-03-31 21:40:00 Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet Pyrénées-Atlantiques

10 24 EUR Pièce en blanc et noir pour huit humains, un cheval et des pigeons.

La compagnie Baro d’evel crée des spectacles d’une grande poésie. Mêlant mouvement, acrobatie, théâtre et musique, les artistes partagent la scène avec des animaux dans une parfaite harmonie. L’écriture est d’une grande précision, mais chacun est prêt à improviser à tout instant.

+33 5 59 58 73 00

copyright FRANCOIS PASSERINI

