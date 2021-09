Barnhaven Primroses Plestin-les-Grèves, 25 octobre 2021, Plestin-les-Grèves.

Barnhaven Primroses 2021-10-25 14:00:00 – 2021-10-31 14:45:00

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves

Spécialistes des primevères depuis 1936

Barnhaven PrimrosesLa pépinière Barnhaven est spécialisée en primevères et hellébores et détient une Collection Nationale de Primula agréée par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS). Fondée aux Etats-Unis dans les années 1930, l’histoire de la collection est particulièrement intéressante à cause de son influence sur les variétés de primevères modernes en existence. Avec plus de 80 espèces et près de 1000 variétés de Primula, la pépinière perpétue la savoir-faire des méthodes traditionnelles de pollinisation et division manuelles des plantes. La sauvegarde d’anciennes variétés mais aussi la création variétale est au cœur du métier. Aujourd’hui, les plantes et les graines des primevères et hellébores de Barnhaven s’exportent partout dans le monde.

Ateliers démonstration de division des plantes et pollinisation prévus durant la visite.

Ateliers rempotage prévus pour les enfants.

Située sur la route entre Plestin-Les-Grèves et Tréduder, suivre les panneaux jaunes.

Visite possible sous réserve de 3 personnes inscrites.

+33 2 96 05 60 70 https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/pepiniere-barhaven-primroses/?occurrence=2021-10-26&time=

