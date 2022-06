Barneville Gliss’ Festival Barneville-Carteret, 16 juillet 2022, Barneville-Carteret.

Barneville Gliss’ Festival

Barneville-Carteret Boulevard Maritime Barneville-Carteret Manche Boulevard Maritime Barneville-Carteret

2022-07-16 14:00:00 – 2022-07-17 23:00:00

Boulevard Maritime Barneville-Carteret

Barneville-Carteret

Manche

Depuis 2015, «Gliss’ Festival» de Barneville s’est ancré dans le calendrier de la station et du Département comme un moment fort de la saison estivale. Après cinq premières éditions qui ont su rassembler un public tant de spécialistes que familial, l’Organisation vous concocte une sixième édition avec pour objectif de vous proposer toujours plus de spectacles et de découvertes!

L’organisation assurée par le Mauna Kea Skim Club est fière de vous offrir un événement avec un concept proposant 50% de shows / 50% d‘initiations. Ainsi, chacun devient acteur du festival afin de vivre une expérience unique.

La programmation cette année encore s’étoffe, avec un plateau internationnal! Ce sont quatre nationalités de riders, tous références mondiales ou légendes de leur discipline qui viennent dans la Manche afin de montrer leur talent au public.

Le Mauna Kea et toute son équipe souhaitent remercier tous ses partenaires privés et institutionnels sans qui ce week-end de fête ne serait pas réalisable!

Nous vous souhaitons à toutes et tous un bon festival rempli de bonne humeur et de sensations fortes!

maunakea@free.fr +33 6 16 53 31 94 https://maunakea.fr/

