Exposition de peinture PUYBAREAU Salle du Parc, 13 mai 2023 11:30, Barneville-Carteret. Un tour du monde en peintures 13 mai – 22 juin 1 Le style d’Annie Puybareau est empreint de vie et de poésie. Elle privilégie l’instantanéité et une palette de couleurs vibrantes. Elle redonne à l’art figuratif son pouvoir d’enchantement, entraînant le regard dans un flamboyant voyage autour du monde. Maroc, Italie, Japon, Espagne, Mexique, Etats-Unis…Annie est une grande voyageuse dans l’âme qui fait vibrer sur sa toile les scènes du quotidien . Professionnelle depuis plus de 40 ans elle est représentée dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger. Salle du Parc 11 avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche

