Festivités de Noël Barneville-Carteret, 16 décembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 17:00:00

Atelier créatif de Noël.

Confection de couronne et orange de noël.

Embrasement et feu d’artifice devant la Mairie.

Distribution de vin chaud par les commerçants..

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-10