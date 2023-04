Saison 2023 : Excursion vers les Ecréhou à bord de la Neire Maôve, 1 mai 2023, Barneville-Carteret .

Barneville-Carteret ,Manche ,

Saison 2023 : Excursion vers les Ecréhou à bord de la Neire Maôve

Promenade J. Barbey d’Aurevilly Barneville-Carteret Manche

2023-05-01 – 2023-09-30

Barneville-Carteret

Manche

.

Embarquez à bord de la Neire Maôve (la mouette noire en patois normand), gréement goélette à 5 voiles, pour une excursion unique !

Archipel sauvage et inhabité, partez à la découverte des Ecréhou. Une navigation de 5h vous permettra d’atteindre ses îlots surmontés de petites cabanes de pêcheurs.

Véritable moment de détente emprunt d’un goût d’aventure, vous garderez à coup sûr d’excellents souvenirs de cette balade.

Echanges passionnés avec Clotilde, le capitaine, contemplation du littoral, découverte des traditions maritimes… On vous promet un moment de convivialité !

Informations pratiques :

Passeport obligatoire pour chaque passager.

RDV au port de Carteret, Promenade J. Barbey d’Aurevilly, au plus tard 15 minutes avant le départ, munis de votre billet et de votre passeport.

En mer, on lutte contre les « 4 F » : la Faim, le Froid, la Fatigue, et la « Foif » !

On emmène donc de quoi se restaurer à bord (adapté selon les horaires), des vêtements chauds, un manteau imperméable, un pantalon jambes longues, des chaussures fermées, bonnet ou casquette et lunettes de soleil (le reflet du soleil sur la mer peut être assez désagréable).

Un coussin peut être le bienvenu, pour la sieste sur le pont !

Les enfants peuvent participer à la sortie, mais n’oubliez pas que la balade dure environ 12h. Prévoyez donc de quoi occuper les plus jeunes : coloriages, jeux…

Les excursions à la journée demandent de bonnes conditions physiques. En cas de doute, nous vous conseillons vivement d’aller à la rencontre de l’équipage, à bord de la goélette au port de Carteret, pour constater les conditions d’accès au vieux gréement, et ce avant d’effectuer votre réservation.

Les animaux ne sont pas admis à bord de la goélette.

/! Le maintien de la sortie est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date.

Calendrier des dates disponible dans le widget de réservation ci-après.

billetteries@ot-cotentin.fr +33 2 33 04 90 58 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

Barneville-Carteret

dernière mise à jour : 2023-03-28 par