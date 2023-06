Chasse au trésor : Corsaires de Carteret Barneville-Carteret, 10 août 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Chez les marins, ne gravit pas les échelons qui veut ! Seuls les plus compétents peuvent, grâce à leurs exploits, se faire une place au sein d’un équipage. Avant de devenir un vrai corsaire, il faut d’abord prouver que l’on est un bon mousse. C’est seulement après cela que l’on pourra, comme François Ledos sous Louis XV, partir à l’abordage et crier à pleins poumons : « Sus à l’Anglais » !

Durée : 2h30 – Conseillé à partir de 6 ans – Enfant accompagné par les parents

Non adapté pour les poussettes.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-08-10 20:00:00 fin : 2023-08-10 . .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Among sailors, not just anyone can climb the ladder! Only the most competent can earn a place on a crew through their exploits. Before you can become a true privateer, you first have to prove that you’re a good ship’s boy. Only then can you, like François Ledos under Louis XV, set off to board a ship and shout at the top of your lungs: « Hail to the English!

Duration: 2h30 – Recommended for ages 6 and up – Children accompanied by parents

Not suitable for strollers.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting point will be communicated at the time of booking.

Entre los marineros, ¡no cualquiera puede ascender! Sólo los más competentes pueden ganarse un puesto en una tripulación gracias a sus hazañas. Antes de convertirse en un auténtico corsario, hay que demostrar que se es un buen mozo de barco. Sólo entonces podrás, como François Ledos bajo el reinado de Luis XV, subir a bordo de un barco y gritar a pleno pulmón: « ¡Que se jodan los ingleses!

Duración: 2h30 – Recomendado a partir de 6 años – Niños acompañados por sus padres

No apto para cochecitos.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Bei den Seeleuten steigt nicht jeder auf, der will! Nur die Fähigsten können sich durch ihre Leistungen einen Platz in der Mannschaft sichern. Um ein echter Freibeuter zu werden, muss man erst einmal beweisen, dass man ein guter Schiffsjunge ist. Erst dann kann man wie François Ledos unter Ludwig XV. an Bord gehen und aus voller Kehle rufen: « Sus à l’Anglais »!

Dauer: 2,5 Stunden – Empfohlen ab 6 Jahren – Kinder in Begleitung der Eltern

Nicht für Kinderwagen geeignet.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird zum Zeitpunkt der Buchung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche