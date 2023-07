Randonnée marche nordique Barneville-Carteret, 3 août 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Randonnée à la journée, accompagnée par Jean Pierre Rondeau, moniteur de marche nordique. Découvrez les paysages du Cotentin tout en pratiquant une activité sportive accessible et bénéfique pour la santé !

La marche nordique favorise le mouvement rapide des membres, à l’aide de bâtons de marche. Cette activité permet notamment le renforcement musculaire et le travail du cardio.

Cette semaine, le groupe se déplace à Coutances.

–

Durée : 7h – conseillé à partir de 18 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation..

2023-08-03 09:30:00 fin : 2023-08-03 16:30:00. .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Day hikes accompanied by Jean Pierre Rondeau, Nordic walking instructor. Discover the landscapes of the Cotentin region while practicing a sport that’s accessible and good for your health!

Nordic walking encourages rapid movement of the limbs, using walking poles. It’s a great way to strengthen your muscles and boost your cardio fitness.

This week, the group travels to Coutances.

–

Duration: 7 hours – recommended for 18-year-olds and over.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Meeting point will be indicated after booking.

Un día de marcha acompañado por Jean Pierre Rondeau, monitor de marcha nórdica. Descubra los paisajes del Cotentin practicando un deporte accesible y saludable

La marcha nórdica favorece el movimiento rápido de los miembros utilizando bastones. Es una buena manera de fortalecer los músculos y mejorar la condición física cardiovascular.

Esta semana, el grupo se desplaza a Coutances.

–

Duración: 7 horas – recomendado para mayores de 18 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Ganztägige Wanderung, begleitet von Jean Pierre Rondeau, einem Nordic-Walking-Lehrer. Entdecken Sie die Landschaften des Cotentin und üben Sie dabei eine leicht zugängliche und gesundheitsfördernde sportliche Aktivität aus!

Nordic Walking fördert die schnelle Bewegung der Gliedmaßen mithilfe von Wanderstöcken. Diese Aktivität ermöglicht insbesondere die Stärkung der Muskeln und das Training des Herz-Kreislauf-Systems.

Diese Woche reist die Gruppe nach Coutances.

–

Dauer: 7 Std. – empfohlen ab 18 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Buchung angegeben.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche