Coquillages et crustacés à Barneville-Carteret Barneville-Carteret, 20 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores à découvrir.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée en partenariat avec la commune de Barneville-Carteret.

2023-07-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-20 17:00:00. .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



When the sea retreats, snails, crabs and a whole host of unsuspected fauna take refuge under the sand, rocks and seaweed. Discover an astonishing world of filter-feeders, herbivores and carnivores.

Booking essential: 02 33 46 37 06.

Presented in partnership with the commune of Barneville-Carteret

Cuando el mar se retira, caracoles, cangrejos y toda una fauna insospechada se refugian bajo la arena, las rocas y las algas. Descubra un asombroso mundo de filtradores, herbívoros y carnívoros.

Imprescindible reservar en el 02 33 46 37 06.

Evento organizado en colaboración con el municipio de Barneville-Carteret

Wenn sich das Meer zurückzieht, suchen Schnecken, Krebse und eine ganze ungeahnte Kleintierwelt Zuflucht unter Sand, Felsen und Algen. Eine erstaunliche Welt von filtrierenden, pflanzen- und fleischfressenden Tieren, die es zu entdecken gilt.

Reservierung erforderlich unter 02 33 46 37 06.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Barneville-Carteret angeboten

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche