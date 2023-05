Balade côtière à bord de la Neire Mâove Promenade J. Barbey d’Aurevilly, 11 juin 2023, Barneville-Carteret.

Embarquez à bord de la Neire Mâove (la mouette noire en patois normand), gréement goélette à 5 voiles, pour une excursion unique !

Lors d’une balade d’environ 2h à 3h, découvrez la côte ouest du Cotentin, ses plages, ses havres et ses massifs dunaires. Véritable moment de détente emprunt d’un goût d’aventure, vous garderez à coup sûr d’excellents souvenirs de cette balade.

Echanges passionnés avec Clotilde, le capitaine, contemplation du littoral, découverte des traditions maritimes… On vous promet un moment de convivialité !

Informations pratiques :

RDV au port de Carteret, au plus tard 15 minutes avant le départ, munis de votre billet.

En mer, on lutte contre les « 4 F » : la Faim, le Froid, la Fatigue, et la « Foif » !

On emmène donc de quoi se restaurer à bord (adapté selon les horaires), des vêtements chauds, un manteau imperméable, un pantalon jambes longues, des chaussures fermées, bonnet ou casquette et lunettes de soleil (le reflet du soleil sur la mer peut être assez désagréable).

Un coussin peut être le bienvenu, pour la sieste sur le pont !

Les enfants en bas âge peuvent participer à la sortie, mais n’oubliez pas que la balade dure entre 2h et 3h. Prévoyez donc de quoi occuper les plus jeunes : coloriages, jeux…

La durée de la balade est donnée à titre indicatif. Elle dépend des conditions de navigation. En cas de météo favorable, la balade peut être prolongée. Nous vous invitons à réserver environ 4h de votre temps pour effectuer cette sortie.

Les animaux ne sont pas admis à bord de la goélette.

/! Le maintien de la sortie est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date.

Calendrier des dates disponible dans le widget de réservation ci-après..

2023-06-11 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Promenade J. Barbey d’Aurevilly

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Come aboard the Neire Mâove (the black seagull in Norman dialect), a 5-sail schooner rig, for a unique excursion!

During a 2 to 3 hour trip, discover the west coast of the Cotentin, its beaches, its harbors and its dunes. A real moment of relaxation with a taste of adventure, you are sure to have excellent memories of this trip.

Passionate exchanges with Clotilde, the captain, contemplation of the coastline, discovery of maritime traditions… We promise you a moment of conviviality!

Practical information :

Meet at the port of Carteret, at the latest 15 minutes before departure, with your ticket.

At sea, we fight against the « 4 F’s »: Hunger, Cold, Fatigue, and « Foif »!

You should therefore bring something to eat on board (adapted according to the schedule), warm clothes, a waterproof coat, long-legged pants, closed shoes, a hat or cap and sunglasses (the reflection of the sun on the sea can be quite unpleasant).

A cushion can be welcome, for the nap on the deck!

Young children can participate in the outing, but don’t forget that the trip lasts between 2 and 3 hours. So, bring something to keep the youngest ones busy: coloring, games…

The duration of the trip is given as an indication. It depends on the navigation conditions. In case of good weather, the trip can be extended. We invite you to reserve about 4 hours of your time for this trip.

Animals are not allowed on board the schooner.

/The continuation of the trip is subject to the weather conditions and the number of participants. In case of cancellation, the Tourist Office team will contact you to propose a refund or a rescheduling.

Calendar of dates available in the booking widget below.

Suba a bordo del Neire Mâove (la gaviota negra en dialecto normando), un aparejo de goleta de 5 velas, para disfrutar de una excursión única

Durante una travesía de unas 2 ó 3 horas, descubra la costa oeste del Cotentin, sus playas, sus puertos y sus macizos de dunas. Un verdadero momento de relajación con sabor a aventura, seguro que guardará un excelente recuerdo de este viaje.

Intercambios apasionados con Clotilde, la capitana, contemplación del litoral, descubrimiento de las tradiciones marítimas… ¡Le prometemos un momento de convivencia!

Información práctica :

Presentación en el puerto de Carteret, a más tardar 15 minutos antes de la salida, con su billete.

En el mar, luchamos contra las « 4 F »: ¡Hambre, Frío, Cansancio y « Foif »!

Por lo tanto, debe llevar algo de comer a bordo (adaptado según el horario), ropa de abrigo, un abrigo impermeable, pantalones de pata larga, zapatos cerrados, un sombrero o una gorra y gafas de sol (el reflejo del sol en el mar puede ser bastante desagradable).

Un cojín puede ser bienvenido para echarse una siesta en cubierta

Los niños pequeños pueden participar en la excursión, pero recuerde que el viaje dura entre 2 y 3 horas. Así que asegúrese de tener algo para mantener ocupados a los más pequeños: colorear, juegos, etc.

La duración de la excursión es orientativa. Depende de las condiciones de navegación. En caso de buen tiempo, la excursión puede prolongarse. Le invitamos a reservar unas 4 horas de su tiempo para esta excursión.

No se admiten animales a bordo de la goleta.

/La continuación del viaje está sujeta a las condiciones meteorológicas y al número de participantes. En caso de cancelación, el equipo de la Oficina de Turismo se pondrá en contacto con usted para proponerle un reembolso o una reprogramación.

Calendario de fechas disponible en el widget de reservas más abajo.

Gehen Sie an Bord der Neire Mâove (die schwarze Möwe im normannischen Dialekt), einer Schonertakelung mit 5 Segeln, für einen einzigartigen Ausflug!

Entdecken Sie auf dieser ca. 2- bis 3-stündigen Fahrt die Westküste von Cotentin mit ihren Stränden, Häfen und Dünenmassiven. Diese Fahrt ist ein echter Moment der Entspannung mit einem Hauch von Abenteuer und wird Ihnen mit Sicherheit in bester Erinnerung bleiben.

Sie können sich mit Clotilde, dem Kapitän, austauschen, die Küste betrachten und die maritimen Traditionen entdecken… Wir versprechen Ihnen einen geselligen Moment!

Praktische Informationen :

RDV am Hafen von Carteret, spätestens 15 Minuten vor der Abfahrt, mit Ihrem Ticket.

Auf See kämpft man gegen die « 4 F »: Hunger, Kälte, Müdigkeit und Durst!

Nehmen Sie also etwas zu essen mit (je nach Fahrplan), warme Kleidung, einen wasserdichten Mantel, eine lange Hose, geschlossene Schuhe, eine Mütze oder Kappe und eine Sonnenbrille (die Spiegelung der Sonne auf dem Meer kann ziemlich unangenehm sein).

Ein Kissen ist vielleicht willkommen, für die Siesta auf dem Deck!

Kleinere Kinder können an dem Ausflug teilnehmen, aber denken Sie daran, dass die Fahrt zwischen 2 und 3 Stunden dauert. Bringen Sie also etwas mit, womit Sie die Jüngsten beschäftigen können: Ausmalen, Spiele…

Die Dauer des Ausflugs ist nur ein Richtwert. Sie hängt von den Navigationsbedingungen ab. Bei gutem Wetter kann die Fahrt auch verlängert werden. Bitte nehmen Sie sich etwa 4 Stunden Zeit für diesen Ausflug.

Tiere sind an Bord des Schoners nicht erlaubt.

/Die Fortsetzung des Ausflugs hängt von den Wetterbedingungen und der Teilnehmerzahl ab. Im Falle einer Stornierung wird das Team des Fremdenverkehrsamtes Sie kontaktieren, um Ihnen eine Rückerstattung oder eine Verschiebung des Termins anzubieten.

Der Terminkalender ist im nachfolgenden Buchungs-Widget verfügbar.

