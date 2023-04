Stage croisières à bord de la Neire Mâove Promenade J. Barbey d’Aurevilly, 6 juin 2023, Barneville-Carteret.

Embarquez à bord de la Neire Mâove (la mouette noire en patois normand), gréement goélette à 5 voiles, pour une expérience unique !

Vous êtes débutant ou averti mais vous n’avez pas encore acquis suffisamment d’assurance afin d’aller découvrir les îles anglo-normandes, ni passer les raz qui bordent, à l’est et à l’ouest, Cherbourg et sa côte ? La Neire Mâove et son équipage diplômé vous propose un stage croisières !

Participer à un stage croisières sur un vieux gréement, c’est découvrir l’apprentissage de techniques de navigations, de partages des mêmes passions : lecture de cartes, analyse des marées, tracer la route, analyser la météo pour naviguer dans des conditions optimums, seront au programme !

Après la théorie, la pratique que vous partagerez avec la capitaine et la second de pont de la Neire Mâove. Vous naviguerez en duo avec la capitaine ou en solo sous sa surveillance et sa bienveillance vers les îles tant convoitées.

Du 06 au 09 juin, au départ du port de Carteret.

8 passagers maximum, passeport obligatoire.

/! Le maintien du stage est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date..

Jeudi 2023-06-06 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-09 . .

Promenade J. Barbey d’Aurevilly

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Come aboard the Neire Mâove (the black seagull in Norman dialect), a 5-sail schooner rig, for a unique experience!

You are a beginner or an experienced sailor, but you are not yet confident enough to discover the Channel Islands, nor to pass the raz that border Cherbourg and its coastline to the east and west? The Neire Mâove and its qualified crew offer you a cruising course!

Participating in a cruising course on an old sailing ship, is to discover the learning of sailing techniques, sharing the same passions: reading charts, analyzing the tides, plotting the route, analyzing the weather to sail in optimal conditions, will be on the program!

After the theory, the practice that you will share with the captain and the second mate of the Neire Mâove. You will sail in duo with the captain or solo under her supervision and benevolence towards the coveted islands.

From June 06 to 09, departing from the port of Carteret.

maximum 8 passengers, passport required.

/The course is subject to weather conditions and the number of participants. In case of cancellation, the Tourist Office team will contact you to propose a refund or a rescheduling.

Suba a bordo del Neire Mâove (la gaviota negra en dialecto normando), un aparejo goleta de 5 velas, para vivir una experiencia única

¿Es usted un navegante principiante o experimentado pero aún no se atreve a descubrir las islas Anglonormandas ni a pasar las naves que bordean Cherburgo y su costa por el este y el oeste? El Neire Mâove y su tripulación cualificada le proponen un curso de crucero

Participar en un curso de crucero en un antiguo velero significa aprender técnicas de navegación y compartir las mismas pasiones: leer cartas, analizar las mareas, trazar la ruta, analizar la meteorología para navegar en condiciones óptimas, ¡estarán en el programa!

Después de la teoría, la práctica que compartirás con el capitán y el segundo oficial del Neire Mâove. Navegarás en dúo con la capitana o en solitario bajo su supervisión y benevolencia hacia las codiciadas islas.

Del 06 al 09 de junio, con salida del puerto de Carteret.

máximo 8 pasajeros, pasaporte obligatorio.

/El recorrido está sujeto a las condiciones meteorológicas y al número de participantes. En caso de cancelación, el equipo de la Oficina de Turismo se pondrá en contacto con usted para proponerle un reembolso o una reprogramación.

Gehen Sie an Bord der Neire Mâove (die schwarze Möwe im normannischen Dialekt), einer Schonertakelung mit fünf Segeln, und erleben Sie eine einzigartige Erfahrung!

Sie sind Anfänger oder erfahrener Segler, aber Sie sind noch nicht sicher genug, um die Kanalinseln zu entdecken oder die Raz zu passieren, die Cherbourg und seine Küste im Osten und Westen begrenzen? Die Neire Mâove und ihre ausgebildete Crew bieten Ihnen einen Kreuzfahrtkurs an!

Die Teilnahme an einem Kreuzfahrtkurs auf einer alten Takelage bedeutet, dass Sie Segeltechniken erlernen und Ihre Leidenschaft teilen: Karten lesen, Gezeiten analysieren, den Kurs festlegen, das Wetter analysieren, um unter optimalen Bedingungen zu segeln, stehen auf dem Programm!

Nach der Theorie folgt die Praxis, die Sie mit dem Kapitän und dem Ersten Offizier der Neire Mâove teilen werden. Sie segeln im Duett mit der Kapitänin oder allein unter ihrer Aufsicht und ihrem Wohlwollen zu den begehrten Inseln.

Vom 06. bis 09. Juni, ab dem Hafen von Carteret.

maximal 8 Passagiere, Reisepass erforderlich.

/Die Durchführung des Kurses hängt von den Wetterbedingungen und der Teilnehmerzahl ab. Im Falle einer Stornierung wird das Team des Fremdenverkehrsamtes Sie kontaktieren, um Ihnen eine Rückerstattung oder eine Verschiebung des Termins anzubieten.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche