Exposition : 1823-2023 Le bicentenaire de la lentille de Fresnel Rue du Sémaphore, 20 mai 2023, Barneville-Carteret.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la lentille de Fresnel, elle est initié par le Secrétariat d’Etat chargé de la mer, en partenariat avec l’association Phares de France Elle a été réalisée en collaboration avec l’association « Les Petits Débrouillards ».

Retrouvez-la dans le musée du phare de Carteret dès le 20 mai.

Vous saurez tout sur l’invention de la lentille de Fresnel, du contexte de sa création jusqu’à ses utilisations modernes.

Visible aux jours et heures d’ouverture du phare :

Vacances d’hiver (du 4 février au 5 mars) : du mercredi au dimanche 14h à 17h.

Avril / mai / juin / septembre (fermé le 1er mai) : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Juillet et août : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30.

Vacances de la Toussaint (du 21 octobre au 05 novembre) : du mercredi au dimanche de 14h à 17h..

Vendredi 2023-05-20 à ; fin : 2023-11-05 . .

Rue du Sémaphore

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



This exhibition is part of the commemoration of the bicentenary of the Fresnel lens, it is initiated by the Secretary of State for the Sea, in partnership with the association Phares de France. It has been realized in collaboration with the association « Les Petits Débrouillards ».

You can find it in the Carteret lighthouse museum from May 20th.

You will learn all about the invention of the Fresnel lens, from the context of its creation to its modern uses.

Visible during the lighthouse?s opening days and hours:

Winter vacations (from February 4th to March 5th): Wednesday to Sunday from 2pm to 5pm.

April / May / June / September (closed on May 1st): every day from 10:30 to 12:30 and from 14:00 to 18:00.

July and August : every day from 10:30 am to 1 pm and from 2 pm to 6:30 pm.

All Saints’ Day vacations (from October 21st to November 5th) : from Wednesday to Sunday from 2pm to 5pm.

Esta exposición se inscribe en el marco de la conmemoración del bicentenario de la lente de Fresnel, y fue iniciada por la Secretaría de Estado del Mar, en colaboración con la asociación Phares de France, y realizada en colaboración con la asociación « Les Petits Débrouillards ».

Podrá encontrarla en el museo del faro de Carteret a partir del 20 de mayo.

Aprenderá todo sobre la invención de la lente de Fresnel, desde el contexto de su creación hasta sus usos modernos.

Visible durante los días y horarios de apertura del faro:

Vacaciones de invierno (del 4 de febrero al 5 de marzo): de miércoles a domingo de 14:00 a 17:00 h.

Abril / mayo / junio / septiembre (cerrado el 1 de mayo): todos los días de 10:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.

Julio y agosto: todos los días de 10:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:30.

Vacaciones de Todos los Santos (del 21 de octubre al 5 de noviembre): de miércoles a domingo de 14:00 a 17:00 h.

Diese Ausstellung ist Teil der Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag der Fresnel-Linse und wurde vom französischen Staatssekretariat für Meeresangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Verein Phares de France initiiert. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Les Petits Débrouillards » (Die kleinen Forscher) realisiert.

Sie finden sie ab dem 20. Mai im Museum des Leuchtturms von Carteret.

Hier erfahren Sie alles über die Erfindung der Fresnel-Linse, von den Hintergründen ihrer Entstehung bis hin zu ihren modernen Anwendungen.

Zu sehen an den Öffnungstagen und -zeiten des Leuchtturms:

Winterferien (4. Februar bis 5. März): Mittwoch bis Sonntag 14:00 bis 17:00 Uhr.

April / Mai / Juni / September (1. Mai geschlossen): Täglich von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Juli und August: täglich von 10:30 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:30 Uhr.

Allerheiligenferien (21. Oktober bis 05. November): Mittwoch bis Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche