Découverte et cuisine des plantes sauvages Barnery, 04300 Dauphin, France Dauphin Dauphin Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Dauphin Découverte et cuisine des plantes sauvages Barnery, 04300 Dauphin, France Dauphin, 22 avril 2022, Dauphin. Découverte et cuisine des plantes sauvages 22 avril 2022 – 25 mars 2023 Barnery, 04300 Dauphin, France 45€ avec dégustation. Horaires : 9h à 14h. Dans ces sessions, je partagerai avec vous ma reconnaissance pour les plantes sauvages que j’utilise depuis des années dans la cuisine. C’est aussi une introduction à la cuisine végétale médicinale. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les principales plantes condimentaires et médicinale des terrains secs. Nous préparerons toutes les plantes de la saison de plusieurs façons : fraiches, déshydratées, en gratins, condiments, en salades, en beignets, galettes, sauces, velouté, etc.

Durée : 5h

Activité organisée par Bruno – Association Nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-et-cuisine-des-plantes-sauvages Barnery, 04300 Dauphin, France Barnery, 04300 Dauphin, France Dauphin 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-et-cuisine-des-plantes-sauvages »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-et-cuisine-des-plantes-sauvages »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T11:00:00+02:00 – 2022-04-22T16:00:00+02:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T15:00:00+01:00 Nature Atelier nature Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Dauphin Autres Lieu Barnery, 04300 Dauphin, France Adresse Barnery, 04300 Dauphin, France Ville Dauphin Departement Alpes-de-Haute-Provence Lieu Ville Barnery, 04300 Dauphin, France Dauphin

Barnery, 04300 Dauphin, France Dauphin Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dauphin/

Découverte et cuisine des plantes sauvages Barnery, 04300 Dauphin, France Dauphin 2022-04-22 was last modified: by Découverte et cuisine des plantes sauvages Barnery, 04300 Dauphin, France Dauphin Barnery, 04300 Dauphin, France Dauphin 22 avril 2022