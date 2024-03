Barnabé Mons Zone de Confusion Saint-André-lez-Lille La Zone de Confusion Saint-André-lez-Lille, samedi 30 mars 2024.

Barnabé Mons
Zone de Confusion Saint-André-lez-Lille
Samedi 30 mars, 20h00

Curateur du 4ème volume de Wizzz! French Psychorama 1966-1974, Barnabé Mons est également commissaire d’exposition. La pochette de Bunker Superstars a été réalisée par Kiki Picasso, invité au générique de l’exposition Psychédélices (Miam de Sète, 2021/2022). Barnabé Mons a sorti son premier album solo Bunker Superstars.

La Zone de Confusion 86 Rue de la Gare, Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord