La rencontre émouvante d’un homme et d’une adolescente après la Deuxième Guerre mondiale. Les deux ont beaucoup souffert et aspirent à une nouvelle vie dans le contexte de la dictature Rákosi en train de se mettre en place. Est-il possible de survivre aux tragédies passées et à venir si ceux qui restent se serrent les coudes ? Le film est une adaptation du roman de Zsuzsa F. Várkonyi « Férfiidők lányregénye ». L’auteur est psychologue, son livre a remporté un grand succès en Hongrie et il a été traduit en allemand. La projection sera suivie d’une table-ronde. Intervenants : Clotilde Leguil, Catherine Horel, Mathieu Lericq, Barnabás Tóth Entrée : 9,50€ L’achat de places peut se faire à la caisse du cinéma 6 jours à l’avance

Projection- débat au cinéma Le Grand Action
Le Grand Action
5 Rue des Écoles, 75005 Paris

2021-12-18T18:00:00 2021-12-18T20:00:00

