Soirée de la Saint Sylvestre Barlieu, 31 décembre 2023, Barlieu.

Barlieu,Cher

Rejoignez nous à Barlieu pour célébrer la Saint-Sylvestre dans une ambiance festive, avec repas, musique et danse !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 75 EUR.

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire



Join us in Barlieu to celebrate New Year’s Eve in a festive atmosphere, with food, music and dancing!

Únase a nosotros en Barlieu para celebrar la Nochevieja en un ambiente festivo, con comida, música y baile

Kommen Sie zu uns nach Barlieu und feiern Sie Silvester in einer festlichen Atmosphäre mit Essen, Musik und Tanz!

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme du Grand Sancerrois