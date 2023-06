Festival de Boucard 2023 : concert Cor des Alpes avec Alexandre Jous et Etienne Sibille Barlieu, 20 août 2023, Barlieu.

Barlieu,Cher

Le Festival de Boucard accueille Cor des Alpes, ETIENNE SIBILLE au pied des grands silos peints par Claude Pasquer en 2022 grâce à l’association Allons Voir.

Pas de réservation – venir avec sa chaise, un chapeau circulera..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 . .

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire



The Boucard Festival welcomes Cor des Alpes, ETIENNE SIBILLE at the foot of the large silos painted by Claude Pasquer in 2022 thanks to the Allons Voir association.

No reservation required – bring your own chair, a hat will be passed around.

El Festival Boucard acoge a Cor des Alpes, ETIENNE SIBILLE al pie de los grandes silos pintados por Claude Pasquer en 2022 gracias a la asociación Allons Voir.

No es necesario reservar: traiga su propia silla, se repartirá un sombrero.

Das Festival de Boucard empfängt Cor des Alpes, ETIENNE SIBILLE am Fuße der großen Silos, die Claude Pasquer 2022 dank des Vereins Allons Voir bemalt hat.

Keine Reservierung – kommen Sie mit Ihrem Stuhl, ein Hut wird herumgereicht.

Mise à jour le 2023-06-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois