Fête de la Saint-Martin Barlanès Lanne-en-Barétous

Pyrénées-Atlantiques Fête de la Saint-Martin Barlanès Lanne-en-Barétous, 10 novembre 2023, Lanne-en-Barétous. Lanne-en-Barétous,Pyrénées-Atlantiques 21h : Soirée chants traditionnels à la Chapelle de Barlanès

00h00 : Bal de la Chapelle.

2023-11-10

Barlanès

Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9pm: Traditional song evening at the Chapelle de Barlanès

00h00 : Chapelle Ball 21:00: Velada de canciones tradicionales en la Chapelle de Barlanès

00:00: Baile en la capilla 21.00 Uhr: Abend mit traditionellen Gesängen in der Kapelle von Barlanès

Barlanès
Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
latitude longitude 43.0728194;-0.7871429

