https://cultureprovenceverdon.fr/412840920/452890855

https://www.fuozza.com/radicasicula

Radica Sicula fait écho des récits musicaux traditionnels de la majestueuse île de la Sicile. Ses chants racontent les traces des cultures ayant élu domicile sur le plus grand et énigmatique bout de terre de la Méditerranée.

Les arias d’amour, de passion, de travail, de révolte, les berceuses et les légendes sont interprétés avec toute la ferveur qui fait leur sens.

La voix est de caractère fort attachante, l’accordéon délicat et généreux, s’en donne à cœur joie. Radica Sicula écrit les adaptations, et entonne rythmes et ritournelles, d’une Sicile originale, presque imaginaire, intacte de chaleur et d’engouement.

C’est aujourd’hui l’empreinte d’une Sicile en mouvement qui conserve les sonorités et tournes antiques de l’île, majesté de Méditerranée.

Distribution

Carine Lotta . Chant, Artistic mood

Karine Monteil . Accordéon

Melting Potes 5 place victor hugo 83670 Barjols Barjols 83670 Var